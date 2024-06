El doble de multes des que circula el cotxe que 'vigila' la zona blava de Lleida i llegeix les matrícules

Des de fa una setmana circula per la ciutat de Lleida un vehicle equipat amb càmeres que llegeixen les matrícules dels cotxes estacionats a la zona blava, comprova si els conductors han pagat la tarifa corresponent i, si no és així o bé superen el temps abonat, un vigilant que viatja al cotxe inicia el procediment sancionador.

De moment, ja n'ha imposat tres-centes. La tinenta d’alcalde responsable de Mobilitat, Cristina Morón, afirma que des que va entrar en funcionament aquest sistema "s’han triplicat les inspeccions i duplicat les sancions".

No obstant, remarca que l’objectiu no és incrementar el nombre de multes sinó millorar l’"eficàcia i l’eficiència" de la vigilància de les zones d’aparcament regulades amb parquímetre i impulsar el compliment de les ordenances fiscals.

Morón recorda que aquest nou sistema de control de la zona blava és un compromís que va adquirir l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana quan es va fer càrrec d’aquest servei i apunta que ben aviat començarà a circular un altre vehicle amb lectors de matrícula. Subratlla que aquesta tecnologia no substitueix els vigilants tradicionals ni suposarà una retallada de plantilla sinó al contrari, ja que actualment està en marxa un procés de selecció per contractar tres persones.

I és que el vehicle amb càmeres controla directament si els conductors han pagat, però després un vigilant que viatja en ell baixa a comprovar si té l’adhesiu de persona discapacitada o si el conductor just és a la màquina traient el tiquet, per exemple. Si no és així, constata que és un infractor i posa la multa corresponent. Morón indica que en el futur tot aquest procés serà digital.