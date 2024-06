La Zona Alta de Lleida empodera el seu comerç

La Zona Alta va reivindicar ahir el seu teixit comercial i hoteler en una nova edició de la Nit Oberta, en la qual més d’un centenar d’establiments van oferir als clients promocions, descomptes, música en directe, sortejos i múltiples activitats. Molts dels comerços van obrir fins a la mitjanit, encara que alguns a mitja tarda ja estaven donant-ho tot, a pesar de l’alta temperatura. Per exemple, a les sis de la tarda ja es podia disfrutar de música electrònica punxada per DJ a la plaça Pau Casals. Altres activitats de tarda van ser més tranquil·les, com una sessió de ioga a la plaça Ricard Viñes o un taller sensorial per a nadons de fins dos anys a Ronda.

També van habilitar un circuit de futbol al mig del carrer i jocs infantils a Bisbe Ruano i els més atrevits van poder pujar a un toro mecànic i fins i tot fer-se un tatuatge. A Balmes una de les activitats estrella va ser una desfilada de roba de dona i a Magí Morera una altra de roba infantil, de bany i llenceria. A més, hi va haver degustacions, dansa, un showcooking solidari i aquest any Lleida TV va emetre un programa en directe des de Ricard Viñes en el qual va donar veu a molts titulars de locals de la zona, tant els de tota la vida com els nous.Comerciants participants van expressar la seua satisfacció amb aquesta iniciativa, que els permet donar-se a conèixer, atreure clients i promocionar la qualitat dels seus productes. De fet, alguns van proposar que se celebri dos vegades a l’any.

Lleida TV va emetre en directe des de la Zona Alta. - S.E.

El president dels comerciants de la Zona Alta, Josep Bellera, va destacar que tots els socis s’impliquen d’alguna manera en la Nit Oberta i els que no poden obrir fins a les dotze de la nit ofereixen promocions o organitzen altres activitats durant el dia. Va assenyalar que durant aquesta festa els comerciants poden dedicar més temps als clients que en el dia a dia i que el principal objectiu és promocionar els establiments i productes de la Zona Alta. Va remarcar que aquesta jornada es considera com “la festa del barri, que esperen clients, veïns i comerciants”.Quant a les vendes, Bellera va indicar que durant l’any han anat sempre molt lligades a la climatologia, malgrat que va considerar que ara per ara no està sent dels pitjors exercicis. En tot cas, va subratllar que potser costa tancar vendes, però són “de més qualitat”.

Maribel Mòdol i Aurora Collado / D!9: «Tant de bo fos dos cops l’any»

Maribel Mòdol i Aurora Collado. - S.E.

“Participem en la Nit Oberta de la Zona Alta perquè és una iniciativa molt bona per donar a conèixer la botiga. La gent passeja pels carrers, veu les botigues.. Aquí tots som com una gran família.” “És una activitat que crea molt barri. Tant de bo es fes almenys dos vegades a l’any. Ens va molt bé a nivell individual, però també serveix de promoció per a tota la zona”, afirmen.

Agustí Albalat / Albalat: «És important atreure gent»

Agustí Albalat. - S.E.

“És el segon any que hi participo. El comerç de la Zona Alta és de qualitat, de Lleida. El que tenim aquí no es veu a cap ciutat. Activitats com aquesta ens donen a conèixer. Estem molt contents amb la Nit Oberta. És molt important organitzar iniciatives com aquestes, atreure gent, que vingui i vegi que tenim un comerç que està molt bé. La llàstima són les franquícies”, destaca.