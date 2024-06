El 50% de les urgències que arriben a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida es podrien tractar als CAP

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les persones que arriben al servei d’Urgències de l’hospital Arnau amb malalties de complexitat “menys urgent” o “no urgent” (nivells 4 i 5, els més baixos) i que per tant podrien ser ateses als centres d’Atenció Primària representen gairebé el 50% del total. Ho afirma el cap de la unitat, Oriol Yuguero, que confia que la pròxima obertura del CAP d’Urgències de Mollerussa ajudi a descongestionar les de l’Arnau, que van tancar el 2023 amb un rècord de 105.049 atencions. A més, les Urgències de tots els hospitals i CAP de la demarcació estan coordinades a través d’una nova comissió que també lidera Yuguero per “treballar en xarxa, amb les mateixes maneres de tractar les patologies”, i per promoure la mobilitat dels sanitaris entre els centres de Lleida.

El final de les obres del nou edifici de consultes externes de l’hospital també haurà de donar aire a les Urgències, que podran guanyar espai. “Les previsions són que estigui acabat a finals d’aquest any, i hem obert un procés participatiu entre els professionals per veure què fa falta”, explica Yuguero, que espera remodelar la unitat de manera que pugui créixer o reduir-se en funció de la pressió assistencial que hi hagi.La quantitat de pacients que acudeixen a l’hospital amb urgències banals suposa un problema recurrent del qual aquest diari ha informat en diverses ocasions. En efecte, l’Arnau ha dut a terme una prova pilot d’un sistema amb IA per derivar al CUAP de Prat de la Riba els que arriben amb nivells de complexitat més baixos (4 i 5).