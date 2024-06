Plusfresc i bonÀrea, dos líders locals

El sector dels supermercats compta amb dos grans cadenes lleidatanes, el grup Supsa i bonÀrea. El primer, amb uns 70 establiments Plusfresc a la província, el 2022 tenia el 21% de la quota per superfície de venda dels principals distribuïdors a la demarcació i era líder en aquest apartat, segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El segon s’ha convertit els últims anys en un dels que tenen més establiments, un total de 53 que sumen 9.500 metres quadrats, després d’obrir-ne dotze des del 2019, període en què la seua facturació a la província ha crescut un 43,09%, segons les dades facilitades per l’empresa.

El grup Supsa té molt clar que “hem d’estar a prop dels clients”. Així ho afirma el seu director d’Innovació i Projectes, Carles Hurtado, que explica que “apostem pels supermercats de proximitat”, situats als barris i en el centre dels pobles, “per la qual cosa no sempre poden tenir pàrquing” i solen ser més petits, afegeix. Un dels objectius de Plusfresc és donar valor als productes més enllà de vendre’ls, per la qual cosa els seus supermercats ofereixen serveis com netejar el peix i fins i tot cuinar-lo. “Incorporem innovacions tecnològiques dins de les botigues que faciliten l’experiència dels empleats perquè tinguin més temps per dedicar als clients”, assegura el directiu.A diferència dels grans distribuïdors, bonÀrea ha optat per un model d’establiments petits, de menys de 300 metres quadrats que majoritàriament obren també els matins dels festius. Una portaveu del grup destaca que aquest format “permet estendre les obertures a petites localitats i donar servei a les persones que resideixen en poblacions rurals, en moltes ocasions desproveïdes de comerços d’alimentació”. Posa com a exemple que tenen botigues a Preixana, Torà, Torres de Segre, Linyola, la Pobla de Segur, Alcoletge, Bell-lloc, Torregrosa, Oliana, Bellver de Cerdanya, Aitona, Albatàrrec o Vilanova de la Barca. La seua directora de botigues, Teresa Alsina, afirma que “el nostre ADN lleidatà ens fa especialment conscients de les necessitats existents en l’entorn rural, del camp a la botiga”. “Tenim un model comercial molt eficient que persegueix donar resposta a aquest compromís amb una Lleida molt diversa i en bona part rural. Volem atendre també les persones que, com nosaltres, viuen lluny dels grans centres comercials oferint-los sempre el millor producte al millor preu”, afegeix. Precisament, la companyia busca que els seus productes tinguin la millor qualitat amb preus competitius i remarca que són únics per a tota la seua xarxa. Així, indica que independentment de la ubicació geogràfica i del nivell de competència que hi ha en cada municipi, “si un consumidor compra en una gran ciutat com Barcelona o en un poble com Bellvís, adquireix els mateixos productes al mateix preu”.

bonÀrea destaca que el format de les seues botigues facilita obrir-ne en localitats petites

Un altre aspecte en el qual incideix bonÀrea és que gran part de la seua producció agrícola i ramadera està establerta a Lleida i que el seu és “un model únic al món d’integració vertical, sense mitjancers”, que engloba tota la cadena de valor, des de la fabricació de pinsos i cria d’animals fins a la transformació i elaboració dels productes i la venda directa, per a la qual cosa compta amb 600 botigues a Espanya i Andorra.

Prova un sistema per no passar la compra per caixa

El supermercat Sunka, al número 12 del carrer Bisbe Ruano de Lleida, és el laboratori en el qual Plusfresc prova “nous formats de productes i serveis que després avaluem i valorem estendre a altres botigues”, explica Hurtado. Una de les seues últimes innovacions que estan testant amb una vintena de clients és l’opció que escanegin la seua pròpia compra amb una aplicació mòbil mentre seleccionen els productes, per no haver de passar-los després per caixa un per un. Els serveis que ofereix Sunka han distat dels d’un supermercat habitual des que va obrir el 2001, quan ja oferia servei de bugaderia o d’escola bressol. La seua prioritat ara és “combinar espais, productes i serveis perquè es creï un vincle” entre clients i amb els empleats, afirma Hurtado. Destaca la zona d’exposició per a artistes locals del mateix supermercat, així com les sales de conferències, cursos de cuina o degustacions. Tot plegat ha portat Sunka a ser reconegut per l’Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors com el supermercat més innovador del 2024.