'Tast' de llengua de signes

L’institut Josep Lladonosa de Pardinyes impartirà el pròxim curs llengua de signes catalana a l’alumnat de primer d’ESO. El director, Santi Pubill, va explicar que el psicopedagog del centre, Dani Castillo, és traductor oficial d’aquest llenguatge i que per això es van plantejar aquesta possibilitat, que finalment han pogut materialitzar. Va detallar que dedicaran un trimestre a oferir un tast d’aquest llenguatge, en el marc de les matèries optatives. Els estudiants podran escollir entre una segona llengua estrangera (francès o alemany) o cursar un projecte per trimestre relacionats amb diferents assignatures, entre els quals se n’inclou un de llengua de signes catalana de 30 hores, dos per setmana.

Altres centres educatius són referents en l’escolarització d’alumnes amb deficiència auditiva (vegeu el desglossament), però el Josep Lladonosa oferirà llengua de signes a tots els estudiants de primer d’ESO i espera que la cursin molts. Educació assegura que ara cap centre imparteix aquesta matèria a nivell general. Pubill va indicar que la idea és que aprenguin nocions bàsiques i va subratllar que l’objectiu també és “normalitzar” aquest llenguatge perquè els estudiants siguin conscients que és un altre idioma i que resulta imprescindible perquè les persones sordes puguin comunicar-se.Per fer visible aquest nou projecte, l’institut ha estrenat un gran mural, dissenyat pel professor de la matèria de Visual i Plàstica, Carles Alberdi, que mostra mans dibuixant les lletres que formen els signes que configuren el nom de Josep Lladonosa.

Joc de la Bola i Ronda escolaritzen alumnes amb discapacitat auditiva

El col·legi Joc de la Bola i l’institut Ronda són referents a Lleida del Projecte Educatiu de Suport a l’Audició i Llenguatge, és a dir, en l’escolarització d’alumnes amb discapacitat auditiva. En el primer actualment hi ha set estudiants amb aquestes característiques i el pròxim curs en començarà un altre a I3. I al segon, n’hi ha quatre i al setembre en començaran dos o tres més. Tots dos disposen de dos especialistes que s’encarreguen d’ajudar aquests estudiants en ocasions dins de l’aula ordinària (per exemple traduint a llengua de signes les explicacions del professor) o fora de classe en grups reduïts anticipant continguts curriculars amb materials més visuals, per exemple. Així mateix, part del professorat ha rebut formació en llengua de signes. A l’institut Ronda es van plantejar en algun moment oferir llengua de signes per a l’alumnat general com a extraescolar, però la iniciativa no es va acabar concretant. Aquesta matèria sí que està inclosa en el cicle de Formació Professional superior de Mediació Comunicativa.