Foc a Lleida amb dos desallotjats i un ferit

Un incendi en un pis del carrer Anselm Clavé de Lleida es va saldar ahir amb el desallotjament d’una dona i la seua filla d’un any i un ferit lleu per inhalació de fum. El foc es va declarar a les 11.34 hores en un pis del bloc situat al número 25 i fins allà van acudir quatre patrulles dels Bombers de la Generalitat, patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i el SEM. No hi havia ningú a l’interior. Tanmateix, un dels veïns del bloc va resultar intoxicat lleu per inhalació de fum i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova.

Posteriorment, va arribar la resident al pis afectat que, al costat de la seua filla, va haver de ser reallotjada per la Paeria, segons va informar la Guàrdia Urbana. Durant el dispositiu, el carrer va estar tallat al trànsit. D’altra banda, els Bombers van retirar un tendal d’un edifici del passeig de Ronda.