Identifiquen els suposats autors de 4 abocaments il·legals

La Guàrdia Urbana ha identificat els presumptes autors de quatre abocaments de residus il·legals que han estat localitzats en els últims deu dies. Els agents de la Unitat d’Investigació i Policia Administrativa (Unipa) han detectat la incorrecta gestió de residus al polígon industrial Camí dels Frares, a la partida de Butsènit i als carrers Galileo Galilei i Laureà Figuerola.

D’aquesta forma, els agents de proximitat van localitzar un total de quatre abocaments de residus incorrectes i van aconseguir identificar-ne els presumptes infractors. En aquest sentit, s’ha fet la proposta de la sanció corresponent, com marca l’ordenança municipal.L’abandó de bosses d’escombraries, cartrons i altres residus a la via pública és una conducta incívica que té un impacte negatiu al perjudicar la salubritat de les àrees de contenidors, deteriora el paviment pels líquids que es filtren de les bosses, suposa un cost econòmic addicional en la recollida dels residus i empitjora la percepció sobre l’estat de la neteja. És per aquesta raó que la Paeria continua treballant per fer una revisió global de la normativa municipal per poder actuar amb més efectivitat.