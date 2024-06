Agressió sexual d’un adolescent que compleix condemna en un centre de justicia juvenil de Lleida

Un adolescent que compleix condemna al centre de justícia juvenil El Segre, a la partida de Rufea de Lleida, va agredir sexualment una educadora social, segons va denunciar ahir el sindicat IAC-CATAC, que va afegir que es tracta d’un jove que compleix condemna per aquest delicte.

Fonts del sindicat van explicar que els fets van ocórrer la setmana passada quan durant la nit un dels nois va demanar a l’educadora anar al servei. Poc després, quan la treballadora tornava del magatzem, el jove la va abordar al passadís, se li va abalançar a sobre i li va fer tocaments, segons les mateixes fonts.

Un vigilant de seguretat del centre se’n va adonar i va aconseguir que la deixés. El centre va denunciar d’ofici el cas. Aquest diari va intentar ahir a la nit de forma infructuosa obtenir la versió de la conselleria de Justícia.

El sindicat també va denunciar ahir una altra agressió al centre L’Alzina de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), on quatre empleats van patir ferides per part d’un intern amb una barra de ferro, quan intentaven fer una contenció, per desarmar-lo. “En els últims temps hi ha hagut fins a quatre agressions greus i múltiples agressions de diferent tipologia. Les agressions van en augment”, va alertar IAC-CATAC, que va afegir que “aquesta problemàtica, unida a la inacció de l’administració pública, fa que el personal educatiu i de seguretat no vulgui prestar serveis als centres de justícia juvenil”.

Va afegir que “la falta de personal i les condicions laborals, unides a la manca de manteniment, estan comportant que la qualitat del servei no sigui la correcta”.