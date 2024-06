Guia útil per a pacients

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vintena d’alumnes del segon curs del cicle formatiu d’Integració Social al col·legi Episcopal han treballat tot el curs en una guia de serveis i recursos que els pacients de l’hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida (SJD) poden trobar a la Bordeta i Cappont, l’entorn més proper al centre especialitzat en salut mental i discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de “promoure l’autonomia dels usuaris i facilitar-los l’accés als recursos comunitaris per afavorir la seua inclusió i reduir estigmes”. Ho va afirmar ahir una de les alumnes del cicle de grau superior, María Gómez, que va explicar que han agrupat més de cinquanta espais dels dos barris en un web i una guia de lectura fàcil amb pictogrames.

Els estudiants han dedicat set hores curriculars cada setmana al projecte des del mes de novembre, quan es van dividir en grups per recórrer els carrers i buscar les millors opcions de lleure, formació, esport o estètica, tenint en compte l’accessibilitat. “Hem vingut diverses vegades a l’hospital per veure com es treballa i conèixer les necessitats de les persones perquè la guia fos el més útil possible”, va assenyalar l’alumna. La tutora del seu grup, Pilar Sanjuán, es va mostrar “molt satisfeta d’haver aconseguit dur a terme el projecte i tenir llesta una guia que a partir d’ara volem implementar, rebre propostes de millora i, si funciona, consolidar i ampliar en altres zones de la ciutat”. La coordinadora de Voluntariat d’SJD, Núria Farré, va felicitar els estudiants per la seua implicació i va indicar que el projecte “és molt ambiciós i creiem que es pot continuar ampliant a tota la ciutat, no es quedarà en un calaix”. Així mateix, va explicar que un dels pacients de l’hospital amb estudis d’informàtica va ajudar els alumnes a crear el web.“L’experiència ens ha ajudat molt a conèixer altres realitats perquè encara no es parla gaire de la salut mental, però treballant en xarxa hem pogut veure com viuen els usuaris i també com es relacionen”, va valorar Gómez. Per una altra banda, “gràcies al projecte hem conegut a fons la figura de les terapeutes ocupacionals, i tres companyes han decidit que és el que volen estudiar”, va concloure l’alumna.