Europa avala que interins de llarga durada puguin passar a ser fixos

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va sentenciar ahir que els contractes del personal interí de l’administració pública que encadenen diversos contractes temporals han de convertir-se en indefinits com a mesura sancionadora davant l’abús de la temporalitat, sempre que “no impliqui una interpretació del dret nacional contrària a la llei”. La sentència dona resposta a la petició de tres interines de la Generalitat les places de les quals van quedar ocupades per funcionaris, que al·legaven que el seu treball no responia a necessitats temporals, urgents i excepcionals, sinó ordinàries, duradores i permanents, i van sol·licitar que el seu contracte temporal de llarga durada es transformés en indefinit. També van demanar una compensació econòmica de 18.000 euros com a sanció pel recurs abusiu a successius contractes de què al·leguen haver estat víctimes.

El TJUE dona la raó a les treballadores i assenyala que, a falta de mesures adequades en la legislació nacional per prevenir i sancionar els abusos, la conversió dels contractes de durada determinada en indefinits pot ser una mesura adequada de prevenció i reparació d’abús. A més, veu insuficient el màxim de 20 dies per any de servei i 12 mesos de salari que l’administració concedeix als interins que no accedeixen a una plaça després d’un procés de selecció. Tot i que recorda que correspon al Tribunal Suprem espanyol interpretar si la legislació nacional està d’acord amb el Dret comunitari, detalla que estaria obligat a modificar una “jurisprudència reiterada” si “es basa en una interpretació del Dret intern incompatible amb els objectius d’una directiva [europea]”.Per la seua part, el ministre de Funció Pública, José Luis Escrivá, assegura que a Espanya ja s’ha assolit el 75% de regularitzacions d’interins i que el Govern central “ja té una llei” (del 2021) amb la qual “es van anticipar” al problema de la temporalitat i que està donant “resultats extraordinaris”.

La resolució afecta centenars d’empleats a Lleida

■ A les administracions públiques de Lleida hi ha actualment centenars d’interins. El sindicat CGT, que assegura que el TJUE li dona la raó, afirma tenir constància d’uns 250, un centenar dels quals a l’ajuntament de Lleida, i la resta de sindicats no aporten xifres, ni tampoc la Plataforma d’Afectats per la Funció Pública. “La sentència més clara no pot ser, és claríssima, i estem absolutament satisfets”, assenyala un membre del col·lectiu, Jordi Cerdà. Reclama “solucions pràctiques” al Govern català i ja ha començat una ronda de contactes amb partits polítics. Així mateix, CCOO destaca que el TJUE “avala l’estratègia” sindical per acabar amb la temporalitat en les administracions públiques. La CUP demana al futur Govern que es comprometi a estabilitzar els interins.