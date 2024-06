Nova convocatòria per llogar horts familiars a la partida de Rufea de Lleida

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha obert una nova convocatòria de sol·licituds per a llogar un hort familiar a la partida de Rufea. Les persones i entitats interessades poden demanar una de les 13 parcel·les disponibles fins al dia 11 de juliol a les 13 hores a l’Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), situada a la Rambla Ferran 32, de forma presencial o per correu postal. Cada parcel·la té 100 metres quadrats i s’hi pot cultivar tot tipus d’hortalisses, verdures i flors, a més d’arbusts que no superin el metre i mig d’alçada. La finalitat del projecte és oferir a la ciutadania l’oportunitat de produir i consumir productes alimentaris de qualitat i promoure l’exercici físic, segons l'ajuntament. Aquests horts familiars són exclusivament per a l’autoconsum.

Una vegada tancat el període de sol·licituds, les parcel·les disponibles se sortejaran entre els usuaris que ho han demanat i que compleixen els requisits establerts. Els hortolans han d’abonar una fiança de 75 euros i pagar un lloguer de 162,70 euros/hort a l’any, que inclou l’aigua de reg. El lloguer té una durada de 4 anys i és renovable.

El projecte dels Horts Familiars de Rufea es va iniciar l'any 2011 amb 54 parcel·les, però es va ampliar per l’alta demanda i actualment hi ha un total de 119 parcel·les.