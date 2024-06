La construcció d'una residència al solar de Virginias es retarda

La promotora que impulsa la construcció d’una residència de 140 places al solar on abans hi havia la fàbrica de galetes Virginias, al carrer Camí de Corbins de Pardinyes, ha sol·licitat a la Paeria prorrogar el termini de la seua llicència d’obres a l’espera d’ultimar el projecte. Així ho va assegurar un portaveu de l’empresa Ratisbona, que va reconèixer que inicialment la previsió era començar les obres a començaments d’aquest any, però que s’han demorat perquè “la conjuntura actual de tipus d’interès elevats i d’augment dels costos dels materials, que s’han disparat, fa que la situació no sigui gaire positiva, de manera que hem sol·licitat a l’ajuntament una pròrroga de la llicència d’obres que teníem acceptada i en vigor des de fa mesos.”

El mateix portaveu va remarcar que “amb l’ajuntament no hi ha hagut ni hi ha cap problema en tema de permisos, al contrari, però hem sol·licitat la pròrroga per veure com encaixar aquesta operació a nivell econòmic. No abandonarem aquest projecte, això segur,” va concloure.L’objectiu de la promotora és cedir a un operador privat la gestió de la residència, que tindrà tres plantes i concertarà part de les 140 places que tindrà. Estima que donarà feina a entre cinquanta i seixanta persones. Una vegada iniciïn les obres, la previsió de l’empresa és que el geriàtric estigui operatiu al cap d’uns divuit mesos.Aquest solar va acollir durant més de vuitanta anys la fàbrica de galetes Virginias, que va tancar les portes de forma definitiva el 2019 pels problemes econòmics de la seua propietària, Industrias Rodríguez. La demolició no es va dur a terme fins a l’any passat i es va paralitzar durant uns mesos perquè Endesa havia de retirar cablat en una de les façanes de l’antiga fàbrica. Finalment, al gener es va acabar la demolició i des d’aleshores hi ha un gran solar que els veïns de la zona utilitzen com a aparcament.