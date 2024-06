Detingut per robar els mòbils a clients de botigues de l'Eix Comercial de Lleida

Els Mossos van detenir dimecres un home de 42 anys acusat de cinc furts en establiments comercials de l’Eix Comercial. La investigació es va iniciar a mitjans del mes de març de l’any passat després de rebre diverses denúncies per furts a la distracció en botigues d’aquesta zona comercial. En tots els casos el presumpte autor utilitzava el mateix modus operandi: aprofitava que les víctimes estaven comprant i descuidaven els objectes personals de valor, concretament telèfons mòbils d’alta gamma, per robar-los i fugir ràpidament.

Les llargues indagacions fetes pels agents de la Unitat d’Investigació de Lleida van permetre identificar el presumpte autor dels furts, que va ser localitzat i arrestat cap a les 12.30 hores de dimecres per una patrulla dels Mossos que feia tasques d’investigació en una de les botigues on havien ocorregut els fets. S’acusa l’arrestat de la presumpta autoria de cinc furts comesos entre els mesos de març i juny de l’any passat en establiments dels carrers Magdalena, Major i Pi i Margall.

La investigació continua oberta i no es descarta que pugui estar implicat en alguns fets similars. El detingut comptava, abans d’aquesta detenció, amb dos antecedents que s’elevarien a set amb les últimes imputacions.Tant els Mossos com la Guàrdia Urbana reforcen la seguretat quan hi ha més afluència de persones en zones comercials com l’Eix o la Zona Alta. Així mateix, compten amb grups especialitzats en la persecució de lladres multireincidents. La Policia catalana en tenia comptabilitzats a començaments d’aquest any una desena, que acumulen 247 antecedents.

Segons les últimes dades publicades pel balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, entre els mesos de gener i març d’aquest any les denúncies per furts han baixat un 29,7% a la capital del Segrià, fins a un total de 569 fets coneguts pels diferents cossos de seguretat. En el mateix període de l’any passat van ser 809. Una reducció que també s’ha registrat en el conjunt de les comarques lleidatanes, amb un total de 1.070 denúncies per furts el primer trimestre, un 15,9% menys.