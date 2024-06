El parc de les Basses en guanya dos de noves

Les obres de renaturalització del parc de les Basses avancen a bon ritme i ja es poden veure les dos noves basses d’aigua que tindrà el complex, una per a reg i una altra de natural per afavorir la biodiversitat. Les obres s’estan duent a terme a l’espai de 5,7 hectàrees on hi havia les antigues piscines i no afectaran els futurs usos del càmping que la Paeria projecta a la zona. Consisteixen en la demolició de paviments sense drenatge d’aigua i altres elements en mal estat i les restes s’utilitzaran per fer una xarxa de camins i també s’està fent una nova xarxa de reg. La Paeria va assenyalar que l’obra civil estarà llesta en unes setmanes, mentre que la renaturalització, que consisteix en la plantació de 102 arbres de 16 espècies, crear un jardí sensorial de plantes aromàtiques i sembrar dos hectàrees de prats, es farà durant la tardor.