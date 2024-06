Les piscines municipals estrenen la temporada

La ciutat de Lleida va estrenar ahir la temporada de bany amb l’obertura de les piscines municipals de Cappont, Balàfia, Pardinyes, la Bordeta i Magraners. L’elevada temperatura, que va arribar a una màxima de 30,5 graus segons el Servei Meteorològic de Catalunya, va convidar a ficar-se a l’aigua. Aquest estiu s’ha ampliat l’horari fins a les 20.30 hores al ser considerades les piscines com a refugis climàtics. El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va recordar que “l’any passat ja el vam ampliar alguns dies i la rebuda va ser tan positiva que per això, aquest any, afegim una hora més d’obertura”.

La venda d’entrades és prioritàriament online, a través d’un codi QR que es pot descarregar al web https://piscines.paeria.cat. La individual costa 3,60 euros i hi ha abonaments de 5, 10 i 20 entrades a un preu d’11, 19,50 i 34 €, respectivament.