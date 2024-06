Reclamen 225.958 euros a la Paeria per la mort del seu fill en accident

La família d’un jove que va morir a causa d’un accident de motocicleta a l’avinguda Pla d’Urgell, a la Bordeta, el 4 de juliol del 2019 reclama per via judicial a la Paeria una indemnització de 225.958,40 euros al considerar que el sinistre va ser provocat pel defectuós estat del paviment. La família va presentar un recurs davant del jutjat del contenciós administratiu arran que l’ajuntament denegués la petició per via administrativa després que la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat també resolgués en un dictamen que havia de ser desestimada a l’entendre que no hi havia “la relació causal necessària” de l’estat de la via amb aquest sinistre mortal.

La reclamació argumentava que l’accident, que va tenir lloc cap a les 22.50 hores, va ser causat per l’existència d’una banda reductora de velocitat de cinc centímetres d’altura “sense senyalització prèvia” i el mal estat de l’asfalt per l’existència d’un clot de 4,5 centímetres de profunditat i d’una tapa de claveguera cinc centímetres més baixa que el nivell del paviment, la qual cosa va fer que el jove perdés el control de la moto, que caigués i s’arrossegués pel terra fins a xocar amb un vehicle que hi havia aparcat. Les ferides que va patir li van acabar causant la mort al cap d’unes hores del sinistre.La Paeria va argumentar en la resolució que queda clar que la víctima “va tenir el desafortunat accident per un excés de velocitat, així com per una mala praxi al fer forts acceleraments i aixecant-se de la moto per passar per la banda reductora”. Veu “imprudència” del motorista al “no actuar amb la deguda diligència i prudència” i afegeix que coneixia la via. El dictamen de la Comissió Jurídica Assesora també va considerar que “queda acreditat que el motorista va arribar amb una velocitat excessiva a la banda reductora” i que les irregularitats al paviment “no generaven un risc d’accident”.