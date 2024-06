Caos circulatori al perdre oli un tractor en un tram de 300 metres

Una avaria d’un tractor, que va perdre l’oli del motor, va causar ahir al matí problemes circulatoris entre la rotonda del cementiri i el barri de Pardinyes.

L’incident va obligar la Guàrdia Urbana a tallar i a regular el trànsit durant una hora i mitja mentre els Bombers de la Generalitat i Ilnet netejaven la calçada, que va quedar relliscosa en un tram d’uns 300 metres al tractar-se d’un abocament d’un líquid viscós. Encara que diversos vehicles van relliscar, no es va haver de lamentar cap sinistre.L’avaria es va produir minuts després de les deu del matí quan, per causes que es desconeixen, un tractor va començar a perdre oli del motor a la rotonda del cementiri. El vehicle va continuar amb la marxa en direcció a l’avinguda Indústria, al polígon industrial El Segre, i va seguir pel carrer Llorenç Agustí Claveria –cap a Pardinyes–. Va ser a la rotonda que hi ha en aquest carrer quan va canviar de direcció i va estacionar, presumiblement al adonar-se el tractorista del que estava passant. Al lloc van acudir diverses patrulles de la Urbana, Bombers i operaris d’Ilnet.Els agents de la Guàrdia Urbana es van encarregar de tallar i regular el trànsit aproximadament entre les 10.15 i les 11.45 hores. D’aquesta forma, la circulació es va desviar per la carretera Ll-11 i no es permetia accedir des de Pardinyes. Paral·lelament, els efectius dels Bombers i operaris d’Ilnet netejaven la calçada. En concret, van tirar sepiolita per absorbir l’oli de la calçada que, posteriorment, una màquina de la neteja va retirar.D’altra banda, un motorista va resultar ferit al xocar contra una furgoneta en un camí de l’Horta.