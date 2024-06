Quatre detinguts en una batalla campal entre dos grups a Balmes

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda tres homes i una dona i va imputar dos persones més per la presumpta implicació en una batalla campal que es va registrar al carrer Balmes. El rebombori es va produir a les 17.00 hores quan hi va haver un aldarull, pel que sembla, entre membres de dos famílies. La discussió va anar pujant de to fins que van començar a barallar-se. Alguns d’ells anaven armats amb pals i matxets. Els implicats, entre els quals hi havia homes i dones, es van llançar cadires i tamborets que hi havia als bars del carrer. L’aldarull va ser gravat per diversos ciutadans.

Al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. Els primers es van fer càrrec de la investigació. Minuts després una patrulla va localitzar tres homes que anaven en una furgoneta a Ronda. Els agents van localitzar dos armes blanques i una barra de ferro. A Balmes van detenir una dona. Tots ells van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte d’amenaces. Es tracta de tres homes de 26, 28 i 55 anys i una dona de 24. Pel que sembla, una persona va haver de ser atesa, a causa del seu estat de nerviosisme, i dos més van ser imputades. No es descarten noves detencions.Les últimes setmanes s’han produït diverses batalles campals a la capital del Segrià. Dos van tenir lloc a la Mariola. La de més gravetat es va produir el 18 de maig quan un home va ser apunyalat. Hi va haver un altre aldarull l’1 de maig. Després d’això, la Paeria va posar en marxa un centre operatiu permanent de la Urbana. Xavi Palau, del PP, va declarar ahir que “la inseguretat i l’incivisme s’estan apoderant de la ciutat”.D’altra banda, la Policia Local va detenir a les 20.00 hores d’ahir dos homes de 33 i 34 anys per barallar-se a l’avinguda València, al barri de Cappont. Van ser arrestats per amenaces i lesions.