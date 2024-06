Accepta quatre anys per apunyalar l'amo d'una botiga per una cervesa

Un home va acceptar ahir a l’Audiència de Lleida una condemna de 4 anys i 11 mesos de presó per un delicte d’intent d’homicidi a l’apunyalar el responsable d’una botiga de queviures a la capital del Segrià després de recriminar-li aquest que se n’anés sense pagar una cervesa. La Fiscalia va rebaixar ahir la petició de condemna a l’aplicar l’atenuant de reparació del mal, ja que el processat ha consignat al jutjat 1.500 euros. A més, ja li reconeixia els atenuants d’embriaguesa i consum de drogues. D’aquesta forma, el Ministeri Públic va rebaixar dels sis anys de presó a 4 anys i 11 mesos. Una condemna que va acceptar l’acusat, per la qual cosa el tribunal va dictar una sentència que ja és ferma, després que les parts anunciessin que no presentarien recurs.

Els fets van tenir lloc cap a les 23.00 hores del 21 de febrer de l’any passat quan l’acusat va entrar en una botiga del carrer Anselm Clavé, va agafar una llauna de cervesa i es va negar a pagar-la. El responsable de l’establiment l’hi va recriminar i van començar a discutir. Posteriorment, va fer fora el client del local. Tanmateix, l’acusat va llançar cap a dins la llauna de cervesa, va tirar una prestatgeria amb fruita, es va treure un ganivet, va apunyalar la víctima a terra i va fugir. El ferit va haver de ser intervingut a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb una ferida en una zona d’“extrem risc vital”. L’agressor va ser detingut poc després per agents de la Guàrdia Urbana gràcies a la descripció facilitada pels testimonis a l’avinguda Prat de la Riba. Els agents li van trobar la roba que portava en el moment de l’agressió amagada a la motxilla i el ganivet a la butxaca dels pantalons.En la vista d’ahir, després d’acceptar la condemna, el processat va voler fer ús de l’última paraula per demanar disculpes pel succeït. “No soc una persona d’aquest tipus, anava begut”, va afirmar a les jutges de l’Audiència, per a continuació demanar disculpes a la víctima, al tribunal i, també, a la Policia. A més de la pena de presó, l’Audiència li va imposar una ordre d’allunyament respecte a la víctima durant sis anys i el pagament a aquesta d’una indemnització de 9.000 euros per les lesions causades i les seqüeles que li va provocar l’agressió.