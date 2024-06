“El curtterminisme actual no genera fruits sòlids perquè no és realista”

“Davant d’un tema complex, no ens preguntem quant ens costarà aconseguir-ho, sinó on ens pot portar”. Aquesta és una de les màximes del metge, conferenciant i escriptor Mario Alonso Puig, que compta amb milions de seguidors a les xarxes socials i que ahir va impartir una xarrada a la Seu Vella davant de 440 empresaris en el marc de les Nits Cambra que organitza la Cambra de Comerç. Una xarrada que Alonso va centrar a combinar la ciència i l’humanisme i per destacar la importància del món afectiu i emocional, ja que “si volem desenvolupar l’esperit emprenedor hem d’estar realment motivats”, així com que una de les qualitats que ha de tenir tot empresari és el lideratge, “i això no ho defineix el poder, ja que ens ho dona el càrrec, sinó l’autoritat, que ens la reconeixen les persones”.

En declaracions a aquest diari, va advocar per “una revisió global” del model educatiu actual, perquè “hi ha persones que no hi encaixen i tanmateix són totalment vàlides”. Per això, suggereix “enfocar-nos molt més en el potencial d’una persona i fer que aflori en comptes de ficar-li coneixements sense ni tan sols entendre els seus dons, anhels i il·lusions”. Alonso critica la gent que busca grans resultats amb el mínim esforç. “El procés no és glamurós, és dur i no ens agrada, volem l’èxit com a resultat d’un cop de sort”, lamenta Alonso, que remarca que “el curtterminisme que existeix avui dia no pot donar uns fruits sòlids perquè ni tan sols és realista”, i suggereix mirar més els agricultors, “per com de dur treballen i l’esforçat procés que viuen perquè floreixin els seus fruiters”. Finalment, no dubta a afirmar que tenim “una absoluta addicció a les pantalles” que afecta la capacitat d’atenció de nens i adults.