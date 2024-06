Estrenen la nova unitat d'Al·lèrgies de l'hospital Santa Maria de Lleida

L’hospital Santa Maria ha estrenat les noves instal·lacions del servei d’Al·lèrgies. S’ha traslladat a l’ala est, on abans hi havia els serveis administratius que al març es van mudar parcialment a un edifici de Cappont.

Els espais de l’hospital s’han remodelat per disposar de cinc consultes, tres gabinets d’infermeria i un hospital de dia en el qual els pacients estan supervisats i monitorats quan es practiquen proves d’al·lèrgies de risc (proves d’exposició a fàrmacs, aliments o picades d’insectes) o reben tractaments amb vacunes o fàrmacs per l’al·lèrgia i l’asma. El seu equip està format per 14 sanitaris. En aquest sentit, el cap del servei, Lluís Marquès, va celebrar que les instal·lacions “augmenten la comoditat dels usuaris, amplien l’espai de treball de la infermeria i també milloren la pràctica d’algunes proves”.

D’altra banda, la posada en marxa d’aquesta unitat és el primer pas d’un procés d’obres i de canvis d’ubicacions d’altres serveis de la planta baixa del centre per poder ampliar l’àrea d’Urgències de Salut Mental, segons va explicar a començaments daquest any la gerència de GSS, l’empresa pública que gestiona l’hospital.