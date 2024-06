L'informe que faltava d'Adif per al pla del polígon de Torreblanca és desfavorable

L’informe de l’ens públic Adif –responsable de les infraestructures ferroviàries– sobre el pla director del futur polígon de Torreblanca remès al departament de Territori de la Generalitat no només té com a data de registre de sortida el 12 de febrer passat, sinó que a més és desfavorable. L’escrit, a què ha tingut accés aquest diari, argumenta aquest posicionament en dos aspectes. Un és que en els plans d’ordenació “no apareix adequadament representat el Sistema General Ferroviari”. L’altre, que és necessari representar-hi “les limitacions de la propietat actualment vigents”, detallant en aquest sentit que l’actual redactat “pot generar confusions interpretatives al traslladar limitacions emanades de la llei del Sector Ferroviari a espais i zones que actualment no es troben en la seua àrea d’influència”. A més, afegeix que l’informe que va emetre en el seu dia el ministeri de Transports sobre l’aprovació inicial del pla director indicava de manera explícita “l’obligatorietat de sol·licitar autorització a Adif per a la connexió de la terminal de mercaderies proposada a la xarxa ferroviària d’interès general abans de continuar amb la tramitació d’aquest pla. No consta l’existència de l’esmentada sol·licitud”.

Aquest informe és el que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va denunciar en el ple de l’estat de la ciutat dimarts d’aquesta setmana que Territori tenia en un calaix des del passat 12 de febrer. A més, hi consta que aquesta conselleria no li va demanar l’informe fins a finals del 2023. “En resposta a la seua sol·licitud, rebuda en data 15 de novembre del 2023”, comença indicant. El calendari inicial del projecte del polígon de Torreblanca, presentat quan ERC i Junts compartien el Govern, preveia que ja havia d’estar en obres a la primavera del 2023. Posteriorment, ja governant ERC en solitari, es va anunciar que el pla director seria aprovat definitivament l’estiu passat, i després al desembre, però encara està pendent. Val a recordar que Larrosa ja va acusar la Generalitat de demorar els tràmits per desembussar el pla de l’estació al maig, a l’assegurar que van rebre un informe un any tard.

La consellera diu que aquest escrit “no està a l’abast” del departament

La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, va visitar ahir les obres de la nova estació d’autobusos, que es van iniciar fa unes setmanes, i va tenir un tens comiat amb la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, precisament pels informes que falten per tramitar al polígon de Torreblanca. Al ser preguntada sobre el que va dir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en el ple de dimarts, que la Generalitat tenia l’informe d’Adif en un calaix des del 12 de febrer, Capella va respondre que “potser l’alcalde té més informació d’Adif, però que jo sàpiga aquest informe no està a l’abast del departament”.

Posteriorment, un portaveu de Territori va assenyalar que l’informe l’havien rebut “per on no tocava” i que, a banda del d’Adif, en falta un de Carreteres i un altre sobre impacte ambiental. La consellera va demanar que “la pressió que sempre fa [la Paeria] sobre la Generalitat la fessin amb la mateixa intensitat als que moltes vegades acaben curtcircuitant els projectes a Catalunya, que en aquest cas sempre venen del mateix lloc”, en al·lusió al Govern central, que va dir que “no és especialment ràpid en l’elaboració de determinats informes. Si em pregunten per Adif i Renfe no fa falta que els digui res, sempre esperant a l’últim minut i en el temps de descompte perquè arribin els informes i sempre arriben tard”, va concloure Capella. En acabar la visita, la consellera i Iglesias es van acomiadar donant-se tensament la mà durant uns segons i la primera li va retreure a la tinenta d’alcalde que “si l’alcalde pica, jo contestaré més fort, ja l’hi pots dir”.

Des de la Paeria van replicar que, al marge de demanar-los a la Generalitat, l’alcalde va enviar una carta al secretari de Transports, José Antonio Santano, reclamant els informes que faltaven de Torreblanca després que el departament de Territori els digués que no els tenien.Paral·lelament, Capella va visitar les obres de la nova estació de busos de Tàrrega, que estan al 35 per cent d’execució i acabaran durant la primavera de l’any 2025, informa Laia Pedrós.