Establiments de l'Eix Comercial de Lleida ja ofereixen descomptes fins i tot del 70%

L’arribada de l’estiu ha portat també les rebaixes, que des de fa anys ja no esperen a l’1 de juliol, com era tradicional quan existien períodes oficials de descomptes marcats per llei. Almenys una vintena d’establiments de l’Eix Comercial ja anuncien rebaixes als seus aparadors des de principis de setmana, en alguns amb el reclam de preus un 50% o fins i tot un 70% més barats. La presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix Comercial, Montse Eritja, va vaticinar que després del pont de Sant Joan se’n sumaran moltes més, encara que creu que el gruix de les botigues començarà les rebaixes al juliol, ja que “molta gent encara té conceptualitzada aquesta data, igual que les d’hivern després del dia de Reis”.

En tot cas, veu “incerta” la campanya de rebaixes d’estiu i no s’atreveix a vaticinar com aniran les vendes. En aquest sentit, apunta que té la impressió que actualment els ciutadans no destinen tant la seua despesa a compra de roba i calçat com al lleure i les vacances. De tota manera, espera que els primers dies de juliol hi hagi més moviment a les botigues. Diumenge vinent, dia 30 de juny, està permesa l’obertura de comerços, però Eritja creu que només ho aprofitaran les franquícies.

En canvi, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) preveu un “important” augment del consum durant el període de rebaixes a nivell general. Aconsella fer llistes del que es necessita, comprovar que al costat del preu rebaixat apareix l’antic, preguntar si hi ha condicions especials, prioritzar comerços adherits al sistema arbitral de consum i conservar el rebut.