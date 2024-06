La Cambra de Comerç de Lleida demana celeritat per a Torreblanca i diu que hi ha 2 grans empreses interessades

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç de Lleida demana celeritat en la posada en marxa del polígon industrial de Torreblanca, el pla director del qual està pendent d’aprovació des de fa més d’un any, en cartes que va enviar fa un mes a l’empresa pública Adif i al ministeri de Transports per sol·licitar informació sobre els permisos que falten perquè la Generalitat pugui donar una llum verda esperada amb “nerviosisme” pel sector industrial lleidatà. El president de la Cambra, Jaume Saltó, va indicar que Adif va respondre explicant que l’informe que faltava és desfavorable “per defectes de forma i s’ha de corregir, però no és insalvable”. També afirma que de moment han rebut dos peticions de grans empreses de fora de Lleida interessades a ocupar una de les parcel·les d’almenys 30.000 metres quadrats que haurà de tenir el polígon i no s’ofereixen en cap altra àrea industrial de la demarcació.

No disposar de sòl industrial de gran mida és “molt negatiu”, valora Saltó, perquè les empreses que el requereixen no tenen alternativa a Lleida i s’haurien d’instal·lar fora de la província. Una d’aquestes podria ser la firma lleidatana Supsa Supermercats Pujol, titular de la cadena Plusfresc, que està interessada en un solar de 60.000 metres quadrats per traslladar a Torreblanca la seu central. El director de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa, Rafel Oncins, explica que ja “tenim alguna conversa” per buscar un polígon alternatiu “si veiem que passat l’estiu no s’ha desencallat” la documentació que falta per aprovar el projecte i que les obres puguin començar l’any 2025.

Afegeix que el Fòrum Secore, integrat per una quinzena d’agents econòmics i socials lleidatans, va traslladar la necessitat d’agilitzar la burocràcia a començaments de juny al Senat. La senadora republicana Sara Bailac va presentar llavors una moció per instar el govern de l’Estat a “impulsar el projecte de l’estació intermodal de mercaderies de Torreblanca-Quatre Pilans”, entre altres mesures.L’estació ferroviària intermodal prevista en el futur polígon és vital per al projecte, sobretot a causa de l’interès que han manifestat les fàbriques de pinso a transportar la matèria primera (gra) des dels ports de Tarragona en un mitjà de transport més eficient i sostenible. “Així evitaríem centenars de camions que a dia d’avui continuen omplint les carreteres”, conclou Saltó.