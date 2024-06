Només queden sis negocis oberts del mercat de Ronda-Fleming

Dos carnisseries, una peixateria, una fruiteria, un bar i una merceria són els últims negocis que queden al mercat de Ronda-Fleming, un dels últims equipaments comercials municipals a la ciutat el deficient estat del qual demana una reforma a crits. Tanmateix, els seus paradistes no volen que sigui a gran escala, sinó per fases per no veure’s obligats a abandonar temporalment el mercat, ja que, altrament, és més que probable que mai tornin.

“Ho portem dient des de fa anys, el que necessita el mercat és recondicionar les parades, que facin la reforma per fases i ens concentrin a tots els paradistes en una zona mentre es rehabilita l’altra”, diu Josep Forcada, que regenta una de les dos carnisseries i tampoc veu necessari que hi entri una gran cadena perquè faci de locomotora del recinte, com es va fer amb el mercat de Cappont.

“Crec que els paradistes poden fer prou atractiu el mercat, però per a això s’ha de tenir en unes mínimes condicions, oferir les parades buides i obrir l’aparcament subterrani, que porta anys clausurat per la Paeria”, afegeix Forcada, una opinió que subscriuen la resta de paradistes.Les treballadores de la Peixateria Soria critiquen que no es doni sortida a les més de vint parades buides del mercat. “Fa temps vam demanar utilitzar-ne una per vendre ostres i marisc, però la Paeria ho va rebutjar i encara no entenem per què, perquè la gent continua venint al mercat”, asseguren.

En aquest sentit, destaquen tenir la sort de comptar “amb una clientela fidel, però quan algú que no coneix el mercat entra aquí per primera vegada fa mitja volta per l’estat en el qual es troba. Fa falta una reforma, però esglaonada, i obrir l’aparcament”, afegeixen les dos peixateres. Juana Arroyo, que porta la merceria, lamenta “la falta de notícies” per part de la Paeria sobre el futur del mercat, però avança que ella no en formarà part. “D’aquí a uns mesos em jubilo i tancaré, per la qual cosa només quedaran cinc parades al mercat”, conclou.

La Paeria vol començar les obres de remodelació a finals d’any

La Paeria preveu licitar entre els mesos de juliol i setembre el concurs públic de gestió del mercat de Fleming amb l’objectiu de poder començar obres de remodelació a finals d’aquest any. Ho afirma el director adjunt de l’àrea de Promoció de la Ciutat, Miguel Luis Lapeña, que explica que “hem fet una consulta preliminar per escoltar aquelles empreses gestores que saben com funcionen els mercats perquè ajudin a donar usos conformes al 2025 a un espai que es va inaugurar fa quaranta anys”, i assegura que la reforma del mercat és un “projecte prioritari de la regidoria” de Promoció de la Ciutat.

Després d’haver rebut quatre propostes d’explotació i de possibles usos, l’ajuntament es planteja un model en què convisquin tant parades de productes frescos com àrees de degustació. “Un espai on el comerç i la gastronomia s’uneixin juntament amb espais comunitaris de lleure familiar perquè els visitants visquin una experiència i no només vagin a comprar”, explica Lapeña.

L’equipament haurà de contemplar una part de la superfície comercial en format de parades que serà explotada directament per l’ajuntament, i la resta de la superfície serà explotada per l’adjudicatari de la concessió. Les parades hauran d’ocupar almenys el 25 per cent de la superfície i es prioritzaran comerciants que ofereixin aliments de proximitat, amb èmfasi amb la marca Horta, i que ofereixin exposicions permanents dels seus productes. També es contempla que el mercat pugui acollir establiments de restauració autònoms i espais per a espectacles artístics o espais amb exposicions itinerants d’artistes locals. Quant als locals amb sortida a l’exterior, la reforma preveu habilitar-los zona de terrassa.

El mercat originalment tenia 28 parades, però els paradistes les han anat abandonant amb els anys perquè actualment l’espai és “poc sostenible i no adaptat als models de distribució comercial”, fins al punt que “alguns visitants que no el coneixen entren i surten directament” pel mal estat en el qual es troba, apunta Lapeña.