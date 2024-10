Atenció: Aquests medicaments podrien impedir-te renovar el carnet de conduir el 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha anunciat una sèrie de canvis en la normativa per a la renovació del carnet de conduir a Espanya, que entraran en vigor a partir de 2024. Aquestes modificacions busquen millorar la seguretat viària, assegurant que els conductors es trobin en òptimes condicions físiques i mentals per posar-se al volant.

Encara que el control mèdic per renovar el permís sempre ha estat un tràmit habitual, les noves disposicions introdueixen limitacions més estrictes, especialment per a aquells que pateixen determinades malalties cròniques o segueixen certs tractaments mèdics.

Malalties que podrien afectar la renovació del carnet

Segons l’indicat per la DGT, entre les malalties que podrien impedir la renovació de la llicència de conducció es troben aquelles de tipus vascular, cardíac, neurològic i psiquiàtric. Per exemple, els pacients amb arrítmies o que hagin tingut un infart hauran d’esperar un període mínim de recuperació, com tres mesos en alguns casos, abans de sol·licitar una nova autorització, sempre acompanyats d’un informe mèdic favorable.

El mateix passa amb persones que pateixen trastorns psiquiàtrics greus, com a demència o depressió severa, que, depenent de l’avaluació mèdica, podrien veure restringida la seua capacitat per conduir de manera indefinida.

La medicació també juga un paper crucial

No només les malalties poden impedir la renovació del carnet, sinó també els fàrmacs utilitzats per tractar-les. Per exemple, els pacients que utilitzen insulina per controlar la diabetis o aquells que depenen de medicaments psiquiàtrics específics hauran de presentar un informe mèdic que certifiqui la seua capacitat per conduir de manera segura.

L’apnea del son és un altre cas a considerar: els qui la pateixen hauran de demostrar que el seu tractament és efectiu per renovar el permís, ja que aquesta condició pot posar en risc la seguretat viària si no està controlada adequadament.

Avaluació mèdica obligatòria en centres autoritzats

Qualsevol conductor que pateixi una d’aquestes condicions s’haurà de sotmetre a una avaluació exhaustiva en un Centre de Reconeixement de Conductors autoritzat. Aquest centre certificarà si el pacient té les capacitats mínimes necessàries per conduir de forma segura, tenint en compte les seues aptituds perceptives, cognitives i motrius.

En alguns casos, les renovacions del carnet només seran vàlides per períodes més curts, depenent de la gravetat de la malaltia i el seu tractament. Això implica que els conductors afectats s’hauran de sotmetre a revisions mèdiques amb més freqüència per mantenir la seua llicència vigent.

En resum, la DGT ha endurit els requisits mèdics per a la renovació del carnet de conduir a Espanya a partir de 2024. Certes malalties i tractaments, especialment aquells relacionats amb problemes vasculars, cardíacs, neurològics i psiquiàtrics, podrien impedir l’obtenció d’una nova llicència.

Els conductors afectats hauran de sotmetre’s a una avaluació exhaustiva en un centre autoritzat i, en alguns casos, les renovacions seran vàlides per períodes més curts. Aquestes mesures busquen millorar la seguretat viària, assegurant que els qui es posin al volant siguin en plenes facultats per fer-ho.