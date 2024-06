Campanya de Renfe per viatjar a l’estiu en AVE per 18 euros a la línia de Lleida

Renfe va llançar aquest diumenge la campanya Superpreus per viatjar des de 7 euros a diferents destinacions de l’Estat entre el 22 de juliol i el 8 de setembre, comprant els bitllets com a màxim fins al pròxim 1 de juliol. Els bitllets són vàlids per a trens AVE, Llarga Distància i Avlo i els preus més barats seran per a alguns trajectes d’aquests últims. Ofereix bitllets des de 18 euros per viatjar entre Madrid i Barcelona, Lleida i Tarragona; o entre Madrid i Sevilla, Granada, Algesires, Almeria i Extremadura. També des de 14 euros per a trajectes entre Madrid i València, i des de 15 euros per anar de Madrid a Saragossa, Pamplona, Logronyo o Burgos.

D’altra banda, Renfe ha venut 101.186 bitllets del programa Estiu Jove durant els tres primers dies d’aquesta segona edició, que va arrancar el passat dia 19, triplicant les xifres registrades l’any passat durant el mateix període (29.143). D’altra banda, s’han venut 1.085 passis d’Interrail. Estiu Jove és perquè joves de 18 a 30 anys (ambdós inclusivament) puguin viatjar per Espanya i la resta d’Europa entre l’1 de juliol i el 30 de setembre del 2024 amb descomptes del cinquanta per cent en AVE, Avant i Llarga Distància, amb un descompte màxim de trenta euros per títol.