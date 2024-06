La Paeria de Lleida destinarà part del futur càmping de les Basses a parcel·les per a autocaravanes

La Paeria s’ha replantejat la seua idea inicial per al futur càmping de les Basses, després de rebre suggeriments del sector, i ara preveu destinar una part a parcel·les d’una mida adequada per poder acollir “grans caravanes”, segons va indicar la primera tinenta d’alcalde i responsable d’Urbanisme, Begoña Iglesias. “No serà un càmping convencional, sinó la porta d’entrada o sortida del Pirineu”, va afirmar.

Va argumentar que al nord d’Europa és habitual fer turisme en autocaravanes, de manera que volen acollir les dels turistes que viatgen cap a Espanya i entren pel Pirineu, i omple així el buit d’aquest tipus d’instal·lacions entre la muntanya i la costa. Va remarcar que la idea és conservar una zona de bungalous al càmping, però reservar també un espai “amb finques grans per a caravanes”, i va subratllar que les federacions lleidatana, catalana i espanyola de càmpings els van aconsellar incloure aquest servei, amb parcel·les d’uns 200 metres quadrats. Per això, van optar per “canviar la concepció del càmping” i redefinir el projecte, va afegir.L’octubre del 2023, durant la celebració de Municipàlia-Innocamping, la Paeria va detallar la seua previsió d’aquell moment per a l’equipament i va dir que esperava poder licitar-lo a finals d’aquell any. Però no ho va fer, a causa de la redefinició del concepte després de la consulta amb el sector.

Ara, la seua previsió és poder treure’l a concurs ja en el tercer trimestre de l’any, va indicar la tinenta d’alcalde. Va destacar que la Paeria establirà les característiques mínimes i uns “paràmetres de qualitat i de sostenibilitat de les instal·lacions” al plec de condicions, però va apuntar que cada operador que opti a la licitació haurà de dissenyar el seu propi projecte per al càmping.

En la seua presentació l’octubre passat, l’ajuntament preveia que el càmping ocupés 64.683 m² del parc de les Basses i tingués 332 unitats d’acampada, entre albergs mòbils, semimòbils i fixos (bungalous), així com restaurant, parc infantil, piscina i sala de jocs. Ara, com a mínim s’hi afegiran les parcel·les de gran mida per a les autocaravanes.

Aleshores, també es va projectar aparcament al costat de l’entrada al peu de l’N-240 i un altre de molt més gran al costat de la pista d’atletisme. Per accedir-hi, estava previst habilitar un carril de desacceleració i un gir a l’esquerra a l’N-240 cap a l’entrada principal. I en una segona fase, una rotonda a l’inici del parc.