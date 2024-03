Retirada de 6.900 m2 de paviment de les Basses

Les obres de renaturalització del parc de les Basses d’Alpicat preveuen la construcció d’una bassa d’aigua per a reg, una altra de natural i la demolició de 6.900 metres quadrats de paviment, les restes del qual s’utilitzaran per fer una xarxa de camins d’1,1 quilòmetres. Unes actuacions en les quals també es preveu renovar el sistema de reg del complex i que la Paeria preveu que estiguin llestes abans de l’estiu. La següent fase del projecte consistirà en la plantació de 102 arbres de 16 espècies diferents, un jardí sensorial de plantes aromàtiques i dos hectàrees de prat amb herba. Està previst que totes aquestes actuacions, que costen 545.140,72 euros i estan finançades amb fons europeus, estiguin a punt abans de final d’any. La Paeria va informar que reservarà una zona de pícnic per al dia de la Mona amb lavabos portàtils i no es podrà fer foc.