550 obres a Lleida per 239 milions en quatre mesos

A la demarcació de Lleida es van executar 550 obres en els quatre primers mesos de l’any, per un import total de 230 milions d’euros, segons l’estudi Anàlisi i evolució del sector de la construcció, elaborat per la firma tecnològica de solucions analítiques DoubleTrade. En el conjunt de Catalunya es van registrar 4.060 obres per un total de 3.870 milions, de manera que les executades a Lleida representen un 13,5% del global, així com el 5,9% de l’import.

L’informe no es limita als habitatges, sinó que comptabilitza tota mena de construccions. Remarca que a tot l’Estat en el primer quadrimestre de l’any va augmentar un 13% el volum d’obres executades i el pressupost destinat es va disparar un 39%. En concret, van ser 20.843 obres per 43.694 milions, 12.483 més. Els territoris que van liderar aquest tipus d’inversions van ser Catalunya, Andalusia i el País Valencià. La consultora no va facilitar dades de Lleida del 2023 per poder fer la comparativa. No obstant, el nombre d’obres de la província és més gran que les de diverses autonomies, encara que en la majoria són d’un import més elevat, com és el cas de La Rioja (209 obres per 100 milions), Cantàbria (270, però per 1.010 milions), Navarra (340, per 400), Múrcia (530, malgrat que per 1.180 milions) i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla (61, per 59).