Els casos de covid es multipliquen per cinc des de mitjans de maig

Els casos de Covid segueixen a l’alça a Lleida i a tot Catalunya per sisena setmana consecutiva, fins al punt que els diagnòstics als centres d’atenció primària (CAP) lleidatans s’han multiplicat per cinc des de mitjans del mes de maig. La setmana passada es van registrar 376 casos (339 al pla i 37 al Pirineu), mentre que del dia 13 al 19 de maig van ser 71 (62 i 9, respectivament). Els contagis van pujar un 35,2% la setmana passada respecte a fa dos (del 10 al 16 de juny), quan n’hi va haver 278. El grup d’edat més afectat és el dels 45 a 59 anys, que representa gairebé un terç del total.

El departament de Salut explica que la incidència estimada “es manté amb un lleu ascens”, amb 98 (77-120) casos per 100.000 habitants, i afegeix que “continuen augmentant, encara que en menor proporció, els ingressos convencionals relacionats” amb la covid. El director territorial d’Urgències i Emergències, Oriol Yuguero, constata que a l’hospital Arnau estan rebent una quantitat de pacients contagiats més gran que en les últimes setmanes, encara que afirma que pocs acaben ingressats i “la majoria són troballes en el context de descompensació”, és a dir, pacients amb malalties cròniques o infeccions que acudeixen a l’hospital perquè la seua salut ha empitjorat i descobreixen que tenen covid a Urgències. La calor és una de les principals causes de les descompensacions. En efecte, Salut explica que l’increment de la incidència durant l’estiu també es va registrar l’any passat, quan es va arribar a un pic màxim de 496 casos per 100.000 habitants durant la primera setmana de setembre.Salut indica que la variant JN.1 del virus del coronavirus continua sent predominant, sobretot el subgrup FLiRT, que es va detectar per primera vegada a Catalunya la primera setmana de març i continua augmentant progressivament en proporció”, afegeix.A tot Catalunya, els casos també es van multiplicar per cinc en el mateix període, de 1.122 a 5.515 de registrats als CAP.