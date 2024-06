Treballadors de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida es concentren contra la reducció de llits i operacions a l'estiu

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Treballadors de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida s'han concentrat aquest dimecres contra les retallades anunciades pel Departament de Salut de cara a l'estiu amb reducció de llits i operacions quirúrgiques, entre d'altres mesures. Convocats per la Junta de Personal, els treballadors han lamentat que després de la pandèmia, la post pandèmia, i el ressorgir de la sanitat, "ara ens tornen a enfonsar". Amparo Loren, delegada de la Junta, ha alertat que a l'estiu el centre hospitalari patirà "col·lapse" a les Urgències davant el tancament de llits. Un col·lapse que es podria estendre als centres d'atenció primària ja que "la gent vindrà igualment".

Els treballadors han cridat consignes a favor de la sanitat pública i s'ha llegit un manifest on s'ha recordat que les retallades iniciades al 2010 encara segueixen sense revertir-se en alguns casos. També han criticat la "lenta però constant" privatització fins a la pandèmia, on els professionals van haver de "donar-ho tot" sense material adequat de protecció i sense cap tractament eficaç per curar la malaltia.

Els treballadors han criticat les institucions pel fet que consideren que continuen sense treballar per la construcció d'un sistema sanitari 100% públic i de qualitat. Així, han apuntat que actualment s'està en un període de restabliment de la "devastació" que asseguren que van patir i en la construcció d'un model que sigui efectiu per atendre la població en cas d'emergència. D'aquesta manera, han remarcat que s'ha pogut baixar llistes d'espera d'intervencions quirúrgiques i de consultes mèdiques, i augmentar personal en un hospital que "gairebé estava a l'os de ratis professionals".