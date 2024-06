La UdL, en una xarxa d'investigació ramadera

La Universitat de Lleida (UdL) és una de les vuit universitats impulsores de la primera xarxa estatal d’investigació en ramaderia de precisió i digitalització animal, juntament amb les de Còrdova, l’Autònoma de Barcelona, la Politècnica de València i les de Salamanca, Saragossa, Múrcia i Santiago de Compostel·la. La xarxa té com a objectiu promoure el coneixement i la innovació en sostenibilitat i eficiència de la producció, per la qual cosa fomentarà la col·laboració i intercanvi de recursos entre el seu centenar d’investigadors, que preveuen engegar una plataforma digital d’intercanvi i anàlisi de dades, seminaris web per compartir coneixements i diversos grups de treball. Els investigadors que formen part de la UdL treballen en diferents àrees de la digitalització del sector porcí: Lluís Miquel Pla, Pol Llagostera, Pau Font, Vicente López i Daniel Babot.