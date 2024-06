Avalen una discapacitada que va denunciar haver patit dos violacions

Els Mossos d’Esquadra i els psicòlegs de l’Equip d’Atenció a la Víctima del departament de Justícia van avalar ahir davant de l’Audiència de Lleida una dona de 53 anys amb una discapacitat psíquica del 65% que l’agost de l’any 2021 va afirmar que havia estat violada dos vegades pel mateix home, que ho nega i que s’enfronta a una petició de dotze anys de presó. Els fets haurien tingut lloc el 15 i el 28 d’agost de fa tres anys. La primera violació es va produir suposadament en una zona boscosa al costat del camí de Rufea, a prop del riu Segre i de l’institut Joan Oró. La dona, que va declarar protegida per una mampara, va afirmar que l’acusat la va portar en contra de la seua voluntat fins allà. “Em volia fer un petó, però jo no volia. Llavors em va abaixar els pantalons i em va penetrar. Després d’ejacular es va netejar amb un mocador”, va assegurar. Va tornar al pis tutelat on residia i va explicar el que li havia passat a un monitor de la fundació que l’atenia en aquella època. Davant d’això, una tutora la va acompanyar als Mossos d’Esquadra per presentar la denúncia i a l’Arnau de Vilanova per ser atesa. El cap dels Mossos que va portar la instrucció del cas va explicar “vam fer que ens guiés pel recorregut que va fer amb l’home. Tot coincidia amb el que havia dit i a la zona boscosa ens va assenyalar un mocador amb el qual el suposat agressor s’hauria netejat”. Les anàlisis van determinar que el tros de tela contenia l’ADN de l’acusat i de la denunciant. Pel que fa a la segona agressió, els Mossos van aconseguir un enregistrament en què se’ls veia junts per rambla d’Aragó. A més, els policies van fer una roda de reconeixement amb imatges de vuit sospitosos d’un perfil similar. “En va assenyalar un, que va resultar l’home de qui havíem obtingut el perfil genètic al mocador.” Per la seua part, els psicòlegs la van descriure “com una dona vulnerable, influenciable, limitada d’anàlisi i que no veu situacions de risc i no aprèn dels errors”. Així mateix, creuen que el relat és creïble “i sempre ha mantingut la part central, que havia estat forçada”. Pel que fa a la seua discapacitat, van dir que s’observava a simple vista. L’acusat va ser l’últim a declarar, com va sol·licitar el seu advocat. Va assegurar que només havia tingut contacte un cop amb ella, quan va anar a contractar serveis sexuals a la plaça Cervantes. “Em va portar a un edifici del barri. Es va despullar i ens vam tocar, vaig ejacular però no la vaig penetrar. Em va seguir i al final li vaig donar 18 euros”, va afirmar. Preguntat sobre la troballa del seu ADN al mocador a la zona del riu, va afirmar que “vaig baixar i vaig acabar allà perquè volia netejar-me”.