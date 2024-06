Educació crea 99 places a Lleida per a docents substituts 'fixos'

El curs vinent, 99 docents de les comarques de Lleida, i fins a 2.145 de tot Catalunya, podran formar part d’una borsa de substituts fixos als quals Educació garanteix feina durant tot l’any a la mateixa comarca i de la mateixa especialitat, tot i que pot ser en diferents centres. Entre una substitució i una altra, es quedaran a l’últim centre en el qual hagin cobert una baixa encara que s’hi hagi incorporat el titular. El Segrià és la comarca amb més places del grup fix, quaranta de mestres d’Infantil i Primària i 23 de professors de Secundària i a la Noguera són set i dos, respectivament. La resta són totes de mestre, nou al Pla d’Urgell, cinc a l’Urgell, cinc a la Segarra, tres al Solsonès, dos a les Garrigues, dos a l’Alt Urgell i un a Aran. Al llistat no figura l’Alta Ribagorça ni els Pallars Jussà i Sobirà.

Per poder optar a aquest grup estable és necessari inscriure’s entre al 16 i el 21 de juliol i ser a la borsa d’interins. La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, va destacar que els seleccionats tindran un contracte de l’1 de setembre al 31 d’agost. Va subratllar que aquesta iniciativa permetrà cobrir amb més rapidesa les substitucions i donarà “més estabilitat”. Va assenyalar que les 2.145 places equivalen a un 10% de les persones que fan substitucions en un curs i que el repartiment de places s’ha elaborat partint del professorat de cada especialitat a cada comarca.D’altra banda, ahir va culminar la primera edició del programa Sensei, a través del qual 85 docents veterans han guiat 247 novells en 55 centres de tot Catalunya durant el seu primer any fent classes. A Lleida han estat vint-un els docents tutelats. La consellera d’Educació, Anna Simó, va participar en la jornada de clausura i va dir als participants que “sou pioners en el desplegament d’un programa que considerem essencial per a la millora de la docència i, per tant, del sistema educatiu del país”.

Afirma que a finals del 2024 només hi haurà un 5,57% d’interins

■ La conselleria d’Educació assegura que al finalitzar el procés d’estabilització del personal docent la interinitat s’haurà reduït al 5,57%, per sota del 8% exigit per la Unió Europea. A aquesta xifra s’arriba a partir d’un concurs de mèrits que va estabilitzar 12.258 docents, unes oposicions extraordinàries que van aprovar 13.393 i unes d’ordinàries en les quals van obtenir plaça 4.902. En total, 31.153 nous funcionaris. Finalment, en les oposicions de l’abril passat es van presentar 10.113 dels 17.764 aspirants per a 9.344 vacants i van aprovar 4.982, dels quals vuitanta s’han quedat sense plaça. Són setanta-un mestres, set professors d’arts plàstiques i dos d’escoles d’idiomes. D’aquesta manera, els docents que han aconseguit plaça representen el 52,46% de les places convocades.