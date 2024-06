Ferma l'absolució per abusos d'un professor del Màrius

El Jutjat Penal 2 de Lleida ha decretat la fermesa de la sentència que va absoldre l’exprofessor de l’institut Màrius Torres acusat d’abusar sexualment el 2020 d’una exalumna que llavors era menor d’edat. El tribunal ha ordenat l’arxivament definitiu del procediment. La sentència es va dictar el maig passat, tal com va avançar SEGRE. L’home, defensat per l’advocat Enric Rodés Cabau, s’enfrontava a una petició de dos anys de presó i a cinc de llibertat vigilada.

En la sentència, el tribunal va considerar que falten elements de prova que corroborin els tocaments i que el relat de la víctima va incórrer “en un conjunt d’anomalies descriptives que posen en dubte la fiabilitat del seu testimoni”.

Per tot això, el jutge va determinar que ha de prevaler la presumpció d’innocència de l’acusat i el va absoldre del delicte imputat. La jove va denunciar que els fets havien tingut lloc l’agost de 2020 quan va acudir a casa del que llavors era el seu docent al Màrius per recollir uns llibres.

Durant la vista oral, la jove va declarar que el professor li va proposar de fer-li un massatge i que llavors li va aixecar la camisa, li va descordar el sostenidor i li va tocar els pits. En canvi, l’acusat va assegurar que “no hi va haver res sexual, ni magreig”. El jutge va considerar que no s’ha provat que la intenció del professor no fos fer un massatge.