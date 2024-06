Nous incendis de contenidors, aquest cop a la Mariola i al barri Universitat

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nous incendis de contenidors a Lleida, aquesta vegada a la Mariola i al barri Universitat. El primer dels focs es va declarar ahir a les 07.43 hores a la plaça de les Missions. Poc després, va cremar un altre contenidor al carrer Venus. En tots dos incidents va treballar una dotació dels Bombers Generalitat que va apagar les flames en pocs minuts. S’ha de recordar que a mitjans d’aquest mes de juny, un piròman va causar una onada de focs de contenidors a Balàfia. Hi va haver tres casos en tot just quinze minuts i la Guàrdia Urbana va obrir una investigació per poder localitzar l’autor o autors. En un d’aquests incidents van resultar danyats per les flames dos vehicles que estaven estacionats a prop. Així mateix, en les últimes setmanes també s’han registrat incendis d’aquesta tipologia a la Bordeta i a Cappont. Segons les dades obertes de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, des de l’1 de gener d’aquest any fins al passat 25 de juny el cos ha treballat en un total de 138 incendis de contenidors a les comarques lleidatanes, mentre que en el mateix període del 2023 van ser 156. Cinquanta d’aquests focs es van produir a la capital del Segrià, quatre menys respecte a l’any passat.