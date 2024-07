Lleida mostra repulsa als assassinats masclistes

L’ajuntament de Lleida va convocar ahir al migdia una concentració i un minut de silenci a la plaça de la Paeria per mostrar el rebuig a la violència masclista després dels assassinats del cap de setmana a Conca –una dona i els seus dos fills de 5 i 7 anys–, Granada i Màlaga. La tinenta d’alcalde i responsable de Polítiques Feministes, Carme Valls, va presidir l’acte, que va comptar amb la participació de membres de la corporació municipal, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat, Elena Fuses; i diputats al Parlament i al Congrés. Així doncs, Carme Valls va reafirmar el compromís de la Paeria en accions per garantir a totes les dones una vida lliure de violències. A més, hi va haver altres ajuntaments lleidatans, com els de la Seu d’Urgell i Tremp, que també van convocar concentracions.