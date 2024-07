Lleida, única província on han augmentat els contractes de lloguer i el preu segueix a l'alça

Lleida va ser l’única província catalana en la qual el nombre de contractes de lloguer va augmentar durant el primer trimestre d’aquest any amb 1.660, un 3,8% més que el mateix període del 2023, segons les dades publicades ahir per l’Institut Català del Sol. Un increment que ve motivat pels arrendaments estacionals d’hivern a la muntanya i l’augment dels contractes en municipis que no són capitals, que els agents immobiliaris atribueixen al descens de l’oferta en aquestes últimes perquè la majoria són zones amb límits en els lloguers. Paral·lelament, el preu mitjà segueix a l’alça i va encadenar un nou rècord de 502,90 euros, un 6,4% més que el 2023.

Per comarques, la Val d’Aran és la que té els lloguers més cars amb 649,08 euros de mitjana (+16,4%) i la segueixen l’Alt Urgell amb 565,48 € (+13,6%) i el Segrià amb 545,63 € (+8,5%). A l’altre extrem se situen les Garrigues amb 409,2 euros de mitjana (-9,4%), el Pallars Jussà amb 418,75 € (+7,8%) i la Noguera amb 423,81 € (+6,4%). Pel que fa al nombre de contractes, el Pallars Sobirà va ser la que va registrar una pujada més gran, del 51,3% amb 56 lloguers, mentre que a l’Alt Urgell es van incrementar un 25,2% amb 154 i a la Noguera un 25% més, amb 50. Per contra, la Val d’Aran va ser la comarca en la qual més van baixar amb 51, un 57,5% menys. La segueixen l’Alta Ribagorça amb un 33,3% menys i 8 contractes i el Pla d’Urgell amb una baixada del 18% i 114 lloguers.Respecte a les capitals de comarca, el nombre de contractes firmats el primer trimestre va baixar en totes respecte al 2023 excepte a Vielha e Mijaran, on van augmentar un 370% (37); Tremp, on l’increment va ser del 54,8% (48); Sort, amb una pujada del 36,3% (30); i la Seu d’Urgell, on es van firmar un 26,7% més de contractes (128). Respecte als preus (vegeu les taules), Vielha e Mijaran continua sent la capital més cara (605,84 euros), en segona posició hi ha la Seu d’Urgell (568,67 €) i Lleida la tercera (568,33€), mentre que Tremp (410,5 €), Balaguer (415,18 €) i el Pont de Suert (420,29 €) són les més barates. Malgrat això, la de l’Alta Ribagorça és la capital lleidatana en què més va pujar el preu amb un +24,5%, seguida de la Seu d’Urgell (+14,8). Al final de la llista es troben Sort i Mollerussa, on el seu preu mitjà va baixar un -3,9% i -2,9% respectivament.El president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, va assenyalar que “els contractes firmats a la província han pujat i a les capitals han baixat perquè la majoria són zones tensionades, han perdut oferta i molts clients han preferit buscar en municipis propers, a Lleida ciutat passa des de fa temps”. També ho va atribuir al fet que “aquestes xifres són de la temporada d’esquí, per la qual cosa és normal que els lloguers a la muntanya pugin”. Com a conclusió, Esteve va dir que els preus dels lloguers a Lleida “no són alarmants a diferència de Barcelona, però hem d’estar atents del que passi a l’Alt Urgell, ja que molt lloguer ve d’Andorra i tensiona el mercat a nivell d’oferta i preus”.

Barcelona registra un nou rècord: 1.193 € de mitjana

Barcelona ciutat segueix registrant xifres rècord en els lloguers i el primer trimestre de l’any el preu mitjà es va situar en 1.193,4 €, un 9,7% més que el mateix període del 2023. En el conjunt de Catalunya el preu s’acosta als 868,85 €, un 6,5% més, i a començament d’any es van firmar 34.503 contractes, un 5,6% menys.