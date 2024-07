La Perpetu Socors estrena vuit habitacions i avança en la reforma

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La clínica HLA Perpetu Socors ha estrenat vuit noves habitacionsa la nova tercera planta que tanquen una fase més de l’ampliació i reforma integral que porta a terme per doblar la seua capacitat i dotar de més espai àrees com Urgències. Les noves habitacions individuals, situades a l’immoble annex i connectat a la clínica, se sumen a les 16 que ja hi havia a la planta i que a partir d’ara es reformaran per unificar-se en un nou disseny “que aporta més confort als usuaris i permet més control digital per part de la infermeria”, explica el gerent del centre, Xavier Sanuy.

La següent fase de les obres, amb treballs previstos fins l’estiu de l’any vinent, consisteix en la remodelació de la part antiga de la tercera planta, les 8 noves habitacions que també hi haurà a la zona nova del segon pis i la reforma de les 16 de la seua part antiga. Paral·lelament, ja han començat les obres per situar l’àrea de Radiologia a la planta subterrània, i l’última etapa del projecte inclourà les noves consultes del primer pis i el final de la reforma d’Urgències. El final dels treballs es preveu per a d’aquí uns dos anys.Les obres, amb un pressupost previst de 10,3 milions, van començar a finals de l’any 2019 amb l’aixecament del nou edifici. A començaments del 2023 es va estrenar una nova UCI, cinc quiròfans, dos sales de parts i una àrea més gran d’endoscòpies, esterilització i reanimació a les plantes 4 i 5. Les obres s’estan fent gradualment per poder mantenir l’activitat de la clínica.