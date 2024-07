El mercadillo il·legal de la plaça del Dipòsit de Lleida va en augment

Els veïns del Centre Històric llancen un SOS per les condicions del barri, que asseguren que no fan més que empitjorar. Així, denuncien que el mercadillo il·legal que s’organitza habitualment a la plaça del Dipòsit està adquirint grans proporcions, sobretot els caps de setmana, amb una trentena de persones que venen roba, calçat i tota mena d’objectes, fins i tot coberts, i els exhibeixen en lones a terra.

Afirmen també que justament al costat del centre educatiu ubicat al carrer la Palma hi ha un narcosolar al qual acudeixen toxicòmans i detallen que s’hi poden trobar xeringues i altres estris que aquestes persones utilitzen per drogar-se. Un altre dels punts en els quals denuncien tràfic de drogues és un aparcament a prop de la plaça del Dipòsit i també a la plaça Josep Solans, que consideren que s’ha convertit en un “gueto” format per famílies conflictives. Relaten que al barri també hi sol haver baralles i que pateixen incivisme de manera generalitzada, com ara persones que fan les seues necessitats al carrer o que es renten en fonts públiques. Així mateix, recorden que hi continua havent persones que dormen al ras.

Una xeringa en un narcosolar que denuncien els veïns.

Tant l’associació de veïns de Jaume I el Conqueridor com la plataforma Som Veïns remarquen que han trucat en reiterades ocasions a la Guàrdia Urbana per denunciar el mercadillo il·legal i la resta de situacions, que es repeteixen sense parar, sense que de moment s’hagin aconseguit solucionar. “Ja no sabem què fer. Això se’ns està escapant de les mans”, indica un portaveu de l’associació de veïns, i un integrant de Som Veïns argumenta que “quan no es fa res, passa això”. “L’actual equip de govern municipal utilitzava això [la situació del Centre Històric] per atacar l’anterior però ara els problemes estan igual o pitjor. No fan canvis, només propostes que són només postureig”, opina.

Al seu torn, la Paeria assenyala que des de la setmana passada ha intensificat la vigilància i ha establert sis agents fixos de la Urbana a la plaça del Dipòsit i al seu entorn entre les 19.00 i les 22.00 hores, una franja en la qual ha detectat que hi ha més activitat irregular. A més, afegeix que aquest reforç se suma al patrullatge, la vigilància habitual i els decomissos que fan diàriament.