Denuncien el desinterès del Govern en el desenvolupament de Lleida

El grup d’opinió Compromesos amb el Futur de Lleida de la Fundació ICG va denunciar ahir “l’omissió” de la Generalitat amb Lleida a l’hora d’invertir en infraestructures, a impulsar polítiques energètiques i que propiciïn la implantació de noves empreses i en la coordinació i responsabilitat de les campanyes de recollida de la fruita, “una problemàtica que no pot traspassar-se íntegrament als ajuntaments”. Així ho va assegurar ahir el portaveu del grup, l’exalcalde de Lleida i exconseller Antoni Siurana, que va remarcar que “hi ha una responsabilitat que és el pecat d’omissió de voler fer créixer el nostre territori, perquè en moltes coses hi ha una absència absoluta per part del Govern de la Generalitat”, i va destacar la falta d’interès del Govern d’invertir a Lleida recordant que han deixat perdre possibles inversions de grups internacionals com Volkswagen, l’empresa sud-coreana Iljin o l’ampliació del centre de dades d’Amazon, entre d’altres. “No és que siguem la Ventafocs de Catalunya, però estem sent tractats incorrectament”, va lamentar Siurana.

És per això que el grup d’opinió demana al futur Govern que, a banda de tenir “un projecte col·lectiu per a Ponent”, redueixi l’“excessiva” burocràcia que pateixen determinats sectors econòmics i que dificulten una possible implantació o expansió a Lleida. “La burocràcia administrativa pot ser un obstacle significatiu per al creixement i desenvolupament de les empreses”, van assegurar des del grup, “per la qual cosa és fonamental que els governs revisin i simplifiquin els processos administratius per facilitar la inversió i el creixement empresarial”. Quant a la campanya de la fruita, proposen crear un organisme que integri la conurbació urbana de Lleida que “coordini la distribució d’aquests treballadors a les poblacions d’aquesta àrea” amb el suport dels ajuntaments, sindicats agraris i cooperatives.A part de Siurana, entre els membres del grup hi ha Josep Grau, Víctor Colomé, Josep Clotet, Josep Maria Llop, Manel Lladonosa, Maria Burgués, Delfí Robinat i Agnès Pardell.