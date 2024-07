Lleida va registrar 268 delictes sexuals el 2023, un 36% més que el 2022

Els cossos policials van registrar l’any passat 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a la demarcació, la qual cosa representa un increment del 36% respecte a 2022, quan n’hi va haver 197, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior.

És a dir, 71 casos més i una mitjana de 5,1 casos per setmana. D’aquests, 105 van ser violacions davant les 77 registrades l’any anterior (36,4% més).

Dels 268 casos que hi va haver a la demarcació, la meitat (130) van ser a Lleida ciutat, la qual cosa suposa un increment del 58,5% respecte a 2022. Així mateix, 51 d’elles van ser violacions (davant les 37 el 2022). Una de les causes que expliquen aquest increment, segons els experts, és que cada vegada hi ha més consciència a l’hora de denunciar. També suposa un augment de judicis per aquest delicte.