Mossos de Lleida desmantellen una xarxa de marihuana amb 18 arrestats

L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d’Esquadra a Ponent ha liderat una investigació que va culminar el dimecres de la setmana passada amb la desarticulació d’una xarxa dedicada al cultiu i al narcotràfic de marihuana que es va saldar amb 18 detinguts a les demarcacions de Barcelona i Girona, segons ha pogut saber aquest diari. A més, es van decomissar 3.469 plantes i 38 quilos de marihuana.

El cas es remunta a fa uns mesos, quan el grup de Patrimoni de l’AIC de Ponent i d’Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sarrià van detectar que un cas de Lleida i una altra de Barcelona podien estar relacionats. Davant d’això, es va fer un equip conjunt que va anar aconseguint indicis de l’existència d’una xarxa dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. D’aquesta forma, dimecres passat, amb la tutela d’un jutjat de Rubí, es va fer una desena d’escorcolls en localitats del Vallès Occidental, del Maresme, del Garraf (Sitges) i de la demarcació de Girona en què es va arrestar un total de 18 persones. A més, es van desmantellar quatre plantacions de marihuana ocultes en immobles i un centre de producció i de distribució, en les quals van trobar 3.469 plantes i 38 quilos de cabdells.

Els Mossos d’Esquadra han portat a terme aquest any diverses operacions contra el tràfic de marihuana a les comarques de Lleida, algunes de gran envergadura com la que van dur a terme el 28 de maig, que es va saldar amb la detenció de cinc homes i tres dones i es va iniciar arran d’un segrest. Concretament van desarticular un hub logístic que feia enviaments de marihuana a diversos països d’Europa amagada en palets de fregidores d’aire a l’interior de camions utilitzant com a tapadora una empresa d’aparença legal. El 28 de maig van decomissar 393 quilos que, al costat d’uns altres dos operatius al llarg del cas, van estimar que el valor de la droga ascendís a prop de 2,5 milions d’euros al mercat il·lícit a Catalunya, valor que pot duplicar-se o triplicar-se en el mercat il·lícit europeu. A finals d’abril, la Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell va portar a terme una batuda en una nau de la partida de Gualda en la qual van trobar un total de 3.415 plantes en avançat estat de creixement. Van detenir els tres jardiners i els Mossos van calcular que haurien aconseguit uns 200 quilos de marihuana, amb un valor de 400.000 euros per collita. Tenint en compte que tenien la capacitat de fer fins a cinc collites per any, això representa un benefici d’uns dos milions d’euros a l’any.