Segell d'excel·lència europea per a una xarxa d'universitats en què hi ha la UdL

El consorci internacional European University of Life Sciences for Sustainability, integrat per dotze universitats entre les quals figura la de Lleida (UdL), ha obtingut el segell d’excel·lència de la Comissió Europea a l’última convocatòria Universitats Europees del programa Erasmus+.

El projecte se centra a aconseguir “sistemes agrícoles i alimentaris justos, sans i sostenibles” i el consorci està liderat per la universitat de Wageningen (Països Baixos) i compta amb socis de Noruega, Suècia, Estònia, Polònia, República Txeca, Àustria, Itàlia, Alemanya, França i Espanya.

D’altra banda, la UdL va formalitzar ahir la càtedra universitat empresa Trivium de Debat, que té per objectiu avançar en la formació dels joves en valors democràtics, especialment el sentit crític i el respecte a idees diferents a partir de l’argumentació i el debat. En aquest sentit, la UdL va firmar convenis amb els patrocinadors de la càtedra, el deganat de registradors i la propietat, mercantils, i de béns mobles el col·legi de secretaris, interventors i tresorers de l’administració local, el col·legi de gestors administratius, la Fundación Mutualidad Abogacía i Regany Abogados.