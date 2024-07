Tallers per a joves de Lleida d'entre 16 i 20 anys d'infància, cuina, hostaleria i mosso de magatzem

L’ajuntament de Lleida ha engegat una nova edició del projecte Posa’t en marxa, una iniciativa gratuïta pensada per als joves d’entre 16 i 20 anys que té per objectiu ajudar-los a triar el seu futur laboral testejant diferents oficis. Així, combinen tallers formatius amb sessions pràctiques en diferents espais municipals i ahir sis joves van viure l’experiència de ser professors de la ludoteca de la Bordeta cuidant nens i aprenent de la mà de les docents i les famílies del centre.

“És una prova d’entrada al món laboral”, va assenyalar Laia Valverde, educadora social de la Paeria i del programa d’orientació juvenil, que va detallar que “aquesta setmana el programa se centra en l’atenció a la infància i en les següents es faran sobre hostaleria i cuina i de mosso de magatzem, i com a novetat aquest any també donem un curs de manipulació d’aliments de cinc hores que poden incorporar al seu currículum”.

El programa combina teoria amb sessions pràctiques com la d’ahir a la Bordeta. - SCD

Per la seua part, el regidor d’Educació i Joventut, Xavier Blanco, va dir que els joves del curs d’atenció a la infància “han fet tallers relacionats amb la nutrició, les cures i els jocs i ho complementem amb activitats pràctiques en equipaments municipals com la d’avui [per ahir] a la ludoteca de la Bordeta perquè tinguin una experiència més vivencial”. Va afegir que “és una manera de contribuir que els joves tinguin experiència i guanyin currículum, mentre que les empreses podran veure millor els seus coneixements i habilitats, la qual cosa els dona més garanties per a la contractació”.

Laia, Anna i Yanira són tres de les joves que ahir feien “pràctiques” a la ludoteca i van valorar molt positivament l’experiència. “És una bona manera de formar-nos a l’estiu, és molt gratificant treballar amb nens i un aprenentatge útil per al nostre futur laboral i personal”, asseguren, i afegeixen que també s’han apuntat al taller de cuina i hostaleria. “És una gran iniciativa per ajudar-te a decidir o almenys orientar el futur laboral”, conclouen.