Tres detinguts per l'atracament en una casa d'apostes de Lleida

Els Mossos d’Esquadra van detenir a primera hora de la tarda d’ahir tres homes com a presumptes autors de l’atracament que hi va haver la setmana passada en una casa d’apostes del carrer Alfred Perenya. L’arrest va tenir lloc al carrer Humbert Torres de la capital del Segrià, com va avançar SEGRE en la seua edició digital.

Es tracta d’un cas que dirigeix l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) i no es descarten noves detencions. També investiguen si podrien ser els autors d’altres assalts. Es dona la circumstància que entre el local assaltat i el carrer on van ser detinguts hi ha a penes uns 300 metres.

El robatori violent es va produir el matí del dimecres de la setmana passada quan tres encaputxats van entrar a l’establiment armats amb ganivets i van fugir amb un botí de 29.000 euros, com va avançar aquest diari. A l’exterior, els esperava un altre lladre amb un vehicle per fugir a tota velocitat.

El cotxe va ser localitzat al migdia al pàrquing d’un supermercat de Tàrrega. Allà es va fer un dispositiu de vigilància per comprovar si tornaven i podien arrestar-los. Així mateix, aquesta última setmana els investigadors han fet un minuciós treball amb l’anàlisi de càmeres de seguretat i entrevistes amb testimonis que els va permetre reconstruir el que van fer els lladres prèviament i posteriorment a l’assalt. Gràcies a això van poder identificar-los.

Es dona la circumstància que l’any passat es van produir diversos assalts en establiments d’aquesta casa d’apostes de la capital del Segrià. A l’agost, els Mossos van detenir un home acusat d’atracar a punta de ganivet quatre cases d’apostes i salons de joc i un supermercat.

Es van produir el 28 de juliol a Templers i Sant Martí. Va robar quantitats d’entre 260 i 4.818 euros. D’altra banda, el 18 de setembre un home va atracar a punta de ganivet un saló de Baró de Maials, a Pardinyes. Va lligar de mans una empleada i es va emportar uns 40.000 euros.

Empresonat un acusat d’assaltar tres dones de 68 a 84 anys

El jutge de guàrdia va decretar ahir presó sense fiança per a un jove de 21 anys que va ser detingut dilluns pels Mossos acusat d’assaltar dones grans en ple carrer per robar-los joies. Feia un mes que la policia investigava el cas després de registrar-se diversos casos amb una metodologia similar. En tots les víctimes eren dones d’edat avançada, d’entre 68 i 84 anys, i el lladre els sostreia les joies d’una estrebada.

Van dissenyar un dispositiu amb agents de paisà. Així, dilluns, a les 11.20 hores van detectar un sospitós i van veure com, al carrer Montsià, a Balàfia, sostreia un collar a una dona. Al ser descobert, va fugir però van aconseguir arrestar-lo a Prat de la Riba. També l’acusen de dos robatoris més el 31 de maig i el 4 de juny, a Baró de Maials i Prat de la Riba.