Atraquen armats un local d'apostes a Alfred Perenya i fugen amb 29.000 euros

Els Mossos d’Esquadra busquen quatre lladres que ahir al matí van assaltar a punta de ganivet un saló d’apostes esportives del carrer Alfred Perenya i van fugir amb un botí de 29.000 euros, segons ha pogut saber aquest diari. El cotxe dels lladres es va localitzar al migdia al pàrquing d’un supermercat de Tàrrega.

L’assalt es va produir al voltant de les 10.00 hores quan tres individus encaputxats i armats amb ganivets van entrar al local i van amenaçar l’empleada perquè els donés la recaptació. A l’exterior, els esperaven altres lladres amb un vehicle per fugir a tota velocitat. Els delinqüents van aconseguir un botí de 29.000 euros, segons fonts solvents.La víctima va alertar els Mossos d’Esquadra, que van acudir al local i, paral·lelament, es va muntar un dispositiu per provar de localitzar el vehicle dels lladres, que va ser gravat per càmeres de seguretat. Al migdia, el cotxe va ser localitzat al pàrquing d’un supermercat de Tàrrega. Es va fer un operatiu de vigilància per si els lladres tornaven i així poder capturar-los, però no ho van fer.Pel que sembla, els lladres ja haurien estat identificats i es tractaria d’una banda especialitzada en aquest tipus d’assalts.Es dona la circumstància que l’any passat es van produir diversos assalts en establiments d’aquesta casa d’apostes de la capital del Segrià. A l’agost, els Mossos van arrestar un home acusat d’atracar a punta de ganivet quatre cases d’apostes i salons de joc i un supermercat. Els robatoris es van produir el 28 de juliol als carrers Templers i Sant Martí. Va robar quantitats de diners des dels 260 euros fins als 4.818. D’altra banda, el 18 de setembre un home va atracar a punta de ganivet un saló d’apostes esportives de Baró de Maials, a Pardinyes, en el qual va lligar de mans una empleada per emportar-se els diners de la recaptació (40.000 euros).

Roben amb violència un Rolex de 6.000 € al carrer Mossèn Reig

Els Mossos d’Esquadra també investiguen un robatori violent que es va produir ahir al matí al carrer Mossèn Reig quan uns individus van assaltar una parella i els van robar un rellotge de la marca Rolex valorat en uns 6.000 euros. Pel que sembla, els lladres anaven en un vehicle quan alguns en van sortir i van assaltar la parella per fugir precipitadament.Entre el gener i el març d’aquest any s’han registrat 98 robatoris amb violència i intimidació a la demarcació, segons el ministeri de l’Interior. És un 6,7% menys que en el mateix període de l’any passat (105). Tanmateix, preocupa l’augment d’armes blanques. En l’última dècada, els Mossos d’Esquadra han intervingut ganivets i navalles en 580 actuacions policials relacionades amb delictes a les comarques de Lleida.