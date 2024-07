Un gran arbre es desploma en una plaça de Lleida

Un arbre de grans dimensions va caure ahir a la tarda a la plaça Victorina Vila de Lleida, al barri de Joc de la Bola, prop d’un parc infantil.

Veïns van denunciar que el novembre passat ja van alertar a través del canal online d’incidències Appunta que l’esmentat arbre “creix totalment torçat, de manera que si el tronc està malalt pot caure.” La Paeria va respondre a través del mateix canal que “des de l’àrea de Parcs i Jardins es fa un seguiment dels arbres de la ciutat, i en el cas que es detecti alguna anomalia important s’executaran els treballs oportuns”.

L’ajuntament explica que a partir d’avui analitzaran les causes de la caiguda de l’arbre, així com que “no hi ha hagut perill” i que l’incident no ha afectat la via. L’any passat, la Paeria va talar una desena de grans arbres de la ciutat que corrien risc de desplomar-se, després que en caigués un a la plaça Pere Sanahuja. Llavors va afirmar que l’avançada edat dels arbres provoca que les seues arrels pateixin un efecte anomenat espiralització: s’enrotllen, de manera que l’arbre perd base i és més inestable.

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va explicar que “periòdicament s’inspeccionen visualment tots, però per a aquest tipus de casos el problema no es detecta fins que s’analitzen les arrels”.