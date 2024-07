La Paeria diu que els dos detinguts de la PAH van agredir urbans

La Paeria va defensar ahir l’actuació de la Guàrdia Urbana de dijous a la nit que es va saldar amb la detenció de dos membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per un delicte d’atemptat a l’autoritat, com va avançar SEGRE ahir. Va ocórrer en un edifici del carrer Ramón y Cajal i la PAH va denunciar que una unitat del cos va tractar de desallotjar tres famílies unes hores abans i “havia exercit la violència i detingut” dos militants que intentaven impedir-ho.

Des de la Paeria van explicar ahir que els agents van ser requerits a les 20.45 hores per dirigir-se al carrer Ramón y Cajal, després que rebessin una trucada d’una persona que informava que hi havia uns joves manipulant el pany de la porta d’un habitatge. Davant d’això, des de l’ajuntament van afirmar que els urbans “intervenen perquè són alertats d’un possible intent de robatori amb força. Al veure la presència policial, els joves intenten tancar la porta per evitar l’entrada dels agents. I és quan els agents comencen a obrir-la que s’inicien les agressions verbals i físiques”.Els urbans, segons el consistori, van demanar als implicats que s’identifiquessin, a la qual cosa es van negar. També van comprovar que portaven eines (tenalles, trepant, estoig de puntes, pedra i tornavís). “Els agents són agredits físicament primer per part dels joves i, en el forcejament, aquests resulten ferits.” Els dos membres de la PAH van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte d’atemptat. A més, des de l’ajuntament van assegurar que “la Urbana actua dins de les seues competències al ser alertats per un possible intent de robatori amb força i en cap cas per fer un desnonament de persones, una actuació fora de la seua competència”. Els arrestats van ser portats a l’Arnau per ser atesos i els urbans també van rebre atenció mèdica.Membres de la PAH es van concentrar de nou ahir davant de la comissaria de la Urbana i els Mossos. Els dos arrestats van quedar en llibertat a aquesta última comissaria i van denunciar l’“abús policial” i que “ens van començar a colpejar sense cap motiu”.